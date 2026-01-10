SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 5. dalga operasyonu! Selen Görgüzel dahil 4 isim gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon yapıldı.
SELEN GÖRGÜZEL GÖZALTINDA
Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isim yarışma programına katılmış, elenmedisinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Görgüzel uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
4 GÖZALTI
Gözaltına alınan diğer isimler arasında ise sunucu Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper bulunuyor.
İBB FİRARİSİNİN JETİNDE
Gözaltına alınan isimler hakkında önemli bir bilgiye ulaşıldı. Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Yolcular arasında, İBB yolsuzluk iddianamesinin sanıkları Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış ve uyuşturucu fuhuş soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile Merve Eryiğit bulunuyor.
150 JANDARMA BEBEK OTELE BASKIN YAPTI
Devam eden soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş merkezi haline gelen Bebek Otel'e de yeni operasyon düzenlendi. 150 Jandarma, narkotik köpekleri eşliğinde bebek otele baskın yaptı. Oteldeki bütün odalarda arama yapıldı.