Sucuk, kıyma, lahmacun... Yeni liste geldi! Bakanlık tek tek ifşaladı...

Peynir, yoğurt, kaymak ve süt gibi ürünlerde bitkisel yağ ve nişasta gibi katkı maddelerine rastlandı. Ayrıca, bu ürünlerde yasaklı koruyucu madde olan natamisin tespiti de yapıldı. Bu durum, hem halk sağlığı açısından hem de tüketicinin aldatılması yönünden ciddi bir sorun teşkil ediyor.

ET VE ET ÜRÜNLERİ:

Köfte, sucuk, lahmacun, kıyma ve mantı gibi ürünlerde dana eti yerine kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı. Özellikle menşei belli olmayan etlerin kullanılması, tüketici güvenliği açısından büyük bir risk olarak değerlendiriliyor.

BİTKİSEL YAĞLAR:

Zeytinyağı gibi ürünlerde kaliteyi düşüren tohum yağları karışımı tespit edildi. Bu tür karışımların ürünün doğallığını bozduğu ve tüketicinin yanıltıldığı belirtildi.

ARICILIK ÜRÜNLERİ:

Süzme çiçek balı kategorisinde yer alan bazı ürünlerin içeriğinde da sahtecilik tespit edildi. Taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen bal ürünlerinin doğal içerik taşımadığı vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşişli ürünlerin teşhir edilmesinin, tüketiciyi koruma ve firmalar üzerinde caydırıcı etki oluşturma hedefi taşıdığını vurgularken, yayımlanan listeye "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden erişilebileceğini hatırlattı.

İşte bakanlığın yayımladığı güncel taklit ve tağşiş listesi...