Tokat'ta evlat dehşeti! Babasını öldürüp havuz deposuna gömdü

Bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni C'den haber alamayan kızları durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında Zihni C'nin oğlu M.C. emniyete götürülerek ifadesi alındı.
İTİRAF ETTİ
Yapılan sorguda M.C.'nin iddiaya göre babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü ve cesedin üzerine kireç döktüğünü itiraf etti.
Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda belirtilen adreste yapılan incelemede Zihni C'nin cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
M.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.