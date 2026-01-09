Tokat'ta evlat dehşeti! Babasını öldürüp havuz deposuna gömdü

İTİRAF ETTİ

Yapılan sorguda M.C.'nin iddiaya göre babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü ve cesedin üzerine kireç döktüğünü itiraf etti.