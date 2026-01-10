Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü Bebek Otel’e baskın

Son dakika haberleri... Uyuşturucu soruşturmasının merkezinde yer alan Bebek Otel'e jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Ekipler otelde arama gerçekleştiriyor.

UYUŞTURUCUNUN MERKEZİ

Soruşturma devam ederken otel hakkındaki skandallar tek tek gün yüzüne çıkıyor. Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bebek Otel'de kayıt alınmadan oda açtırıldığı tespit edilmişti. Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği belirlenmişti. Herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edilmişti.

OTELE İKİNCİ BASKIN

Edinilen son dakika gelişmesine göre İl Jandarma Komutanlığı Bebek Otel'e ikinci kez baskın düzenledi. 150'nin üzerinde Jandarma personelinin arama yaptığı otelde narkotik köpekleri de bulunuyor.