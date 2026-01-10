Babasıyla bir olup annesini öldürmüş! Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Meğer her ay oraya gidip...

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şiddetli geçimsizlik yüzünden 17 yıllık evliliğin ardından ayrılan Nuriye Dilmaç'ın eski eşi Dursun D.'nin bu süre içinde sürekli ona ulaşmaya çalıştığı, Ağrı'da yaşayan ailesini tehdit ederek 'Onu bulup eski evimizin bahçesine gömeceğim' dediğini tespit etti. Dursun D.'nin ayrıca Nuriye Dilmaç'ın Dalaman'da yaşayan erkek kardeşini de yanındaki 3 kişiyle birlikte öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı.

Polisin yaptığı çalışmaların ardından İzmir ve İstanbul'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda Dursun D. (47) ile oğlu Eren D., Zakir D., Ercan D., Cevdet D., Emir D., Süreyya K., Hakan B. ve Muharemm S. gözaltına alındı.

POLİS CİNAYET PLANINI ORTAYA ÇIKARDI

Olayla ilgili yapılan çalışmadan edinilen bilgiye göre Dursun D.'nin ailesi, Nuriye Dilmaç'ın boşandıktan sonra uygunsuz bir hayat sürdüğünü iddia ederek ölüm kararını verdi. Polis ekipleri cinayet için Dursun D.'nin yaptığı planı da ortaya çıkardı. Cinayet için arkadaşından yardım isteyen Dursun D.'nin başka bir hat alarak eski eşiyle başka biriymiş gibi mesajla görüştüğü öğrenildi. Ancak yine iddiaya göre 'kadının kamerayı aç ya da fotoğraf gönder' istekleri üzerine Dursun D.'nin telefonu arkadaşı Muharrem S.'nin yanına götürerek eski eşiyle konuşması ve onu buluşmaya ikna etmesini istediği öğrenildi.

KADIN BULAŞMAYA İKNA OLUNCA CİNAYET PLANI DEVREYE SOKULMUŞ

Bir süre sonra Nuriye Dilmaç'ın buluşmaya ikna edilmesi üzerine Dursun D.'nin hazırladığı planı uygulamaya koyduğu belirtildi. Muharrem S., Dursun D. ve oğlu Eren D.'nin otomobile binerek buluşma yerine gittikleri, kadın gelmeden Dursun D. ile Eren D.'nin hafif ticari aracın bagaj kısmına saklandıkları öğrenildi. Muharrem S.'nin yol üzerinde bekleyen kadını 'Ön koltuğa su döküldü. Sen arkaya otur' diyerek kandırmasından bir süre sonra bu kez 'Aracın lastiği indi galiba' diyerek araçtan kaçtığı tespit edildi. Polise ifade veren Muharrem S.'nin "Bana kadını öldüreceklerini söylemediler. Onu buluşmaya ikna etmemi, bir araya geldiklerinde barışacaklarını söylediler. Ben de buluşmayı sağladıktan sonra araçtan ayrılıp, bir taksiye binip oradan ayrıldım. Ne oldu tam olarak bilmiyorum" dediği öğrenildi.

OĞLU CİNAYETİ İTİRAF EDİP TÜM DETAYLARI ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işledikleri cinayeti anlatan tek şüpheli oğul Eren D.'nin ise "Ben şoför koltuğuna geçtim. Babam'da annemin yanına oturdu. Tartışmaya başladılar. Babam anneme vurunca bayıldı. Ardından babam onu iple boğarak öldürdü" dediği öğrenildi.