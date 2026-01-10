Haberler Yaşam Hayalleri İstanbul'u görmekti: Bakan Ersoy o çocuklarla buluştu! Hayalleri İstanbul'u görmekti: Bakan Ersoy o çocuklarla buluştu! Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde çocukların kardan yaptığı Kız Kulesi görüntüleri, tüm Türkiye'de konuşulmuştu. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülere Bakan Ersoy duyarsız kalmayarak, gerçek Kız Kulesi'nin karşısında o çocuklarla bir araya geldi. İHA









Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu'nun köydeki çocuklarla birlikte kardan inşa ettiği Kız Kulesi ve karşısında içilen çayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görmüş, binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı. BU İÇTEN HİKAYEYE KARŞILIKSIZ KALAMADI İstanbul'a hiç gelmemiş çocukların hayal gücüyle ortaya çıkan o görüntüler kısa sürede adeta Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu içten hikayeye karşılıksız kalmadı. Ersoy, sosyal medyada herkesi gülümseten o karelerin kahramanlarını İstanbul'a davet etti. Sivaslı çocuklar ve Adem Soylu, bu kez kardan değil, gerçek Kız Kulesi'nin karşısında Bakan Ersoy ile bir araya geldi.





"SOSYAL MEDYADA GÖRDÜK" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gördüklerini belirterek çocukların kardan Kız Kulesi yaptıklarını, karşısına geçip çay içtiklerini ve "İnşallah İstanbul'da da bize nasip olur" dileğinde bulunduklarını söyledi. Bu görüntülerin ardından çocukları İstanbul'a davet ettiklerini ifade eden Ersoy, "Biz de onları davet ettik; İstanbul'da ağırladık. Hem Kız Kulesi'ni hem Galata Kulesi'ni hem de Bakanlığımıza bağlı diğer kültür noktalarını gezme fırsatını sağladık" dedi.