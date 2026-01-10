İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan 10 Ocak idareciler Günü mesajı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yerlikaya mesajında, “Milletimizin huzuru, vatandaşımızın güveni ve devletimizin vakarını omuzlarında taşıyan mülki idare amirlerimizin ve tüm idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü kutlu olsun” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutlayan mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda İçişleri Bakanlığı olarak biz büyük bir aile olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Bu ailenin birer ferdi olan valilerimiz kaymakamlarımız; devletin kapısını milletimize açan, derdiyle dertlenen, gecesi gündüzü olmayan gönül insanlarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle; 'Mülki idare amirlerimiz, devlet ile millet arasındaki köprüdür.' Bu köprü gücünü makamdan değil; samimiyetten ve vicdandan alır. Köklü devlet geleneğimizin taşıyıcısı olan mülki idare amirlerimiz, ülkemizin her köşesinde aynı adanmışlıkla hizmet etmeye devam etmektedir. Milletimizin huzuru, vatandaşımızın güveni ve devletimizin vakarını omuzlarında taşıyan mülki idare amirlerimizin ve tüm idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

