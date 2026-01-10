İnme geçiren yaşlı hasta akut tedaviyle iyileşti

Gece yarısı felç geçiren 93 yaşındaki Ayten Sincer, uygulanan akut inme tedavisi ile ayağa kalktı. İzmir'de kızı Edibe Elif Sincer ile yaşayan Ayten Sincer geçtiğimiz 24 Aralık'ta rahatsızlandı. Kızı Elif Sincer, geç saatlere kadar oturan annesinde ilk olarak konuşmasının bozulduğunu fark etti, sonrasında ağzında kayma olduğunu, sol tarafında güçsüzlük geliştiğini görerek 112 acil çağrı merkezine başvurdu.

'BULGULARI DÜZELDİ'

Nöroloji Uzmanı Dr. Nevin Çokpınar, "Hastayı zamanında görmemiz ve uygun tedaviyi uygulamamız sayesinde, hastalık öncesi durumuna tamamen döndü" dedi. Operasyona katılan diğer doktorlar, "Öncelikle tomografi çekildi. Hastanın tansiyonunu kontrol altına aldık. Hastaya 3.5 saat sonra akut tedaviyi uyguladık. Bulgular yavaş yavaş düzeldi. Ertesi gün yapılan kontrol görüntülemelerinde olumsuzluk saptanmadık. Hastayı tamamen mobil halde taburcu ettik" ifadelerini kullandı.