İple 2 yıl önce boğularak öldürülen Nuriye Dilmaç'ın cesedi aranıyor: Kan donduran detaylar ortaya çıktı!

İstanbul'da 2 yıl önce eski eşi tarafından iple boğularak öldürülen Nuriye Dilmaç'ın cesedi Şile'de hafriyat alanında aranmaya devam ediyor. Cinayete ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıkarken iddiaya göre Dilmaç'ın eski eşi, cesedi gömmek üzere bir kamyon bahçe toprağı satın aldığı, ayda 1 kez sürekli annesinin gömüldüğü yeri daha sonra mezar olarak yaptıracağı bir yere gömmek üzere işaretlediği öğrenildi.









İstanbul'da 20 Mart 2024'de eski eşi Dursun Dalkılıç (47) tarafından iple boğularak öldürülen ve cesedi Şile'de bir hafriyat döküm sahasına gömülen Nuriye Dilmaç (37) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Nuriye Dilmaç ile Dursun Dalkılıç'ın evlilikte şiddet olduğu gerekçesiyle 17 yılın ardından boşandığı, boşanma sonrasında şüpheli Dalkılıç'ın Dilmaç'ın peşini bırakmayarak rahatsız etmeye devam ettiği, Dalkılıç'ın daha önce Dilmaç için 'onu eski oturdukları evin bahçesine gömeceğim' şeklinde söylemlerde bulunduğu, hatta birkaç kez eski eşi Nuriye Dilmaç'a ulaşamayan Dalkılıç'ın karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi.





YENİ BİR HAT ALDIRARAK ESKİ EŞİNİ TUZAĞA ÇEKTİ İDDİASI



Nuriye Dilmaç'a ulaşamayan Dursun Dalkılıç'ın Süreyya K. isimli bir arkadaşından yeni bir hat almak için yardım istediği, hattı aldırdıktan sonra eski eşi Dilmaç'la kendisini bir otel çalışanı olarak tanıtarak irtibat kurduğu, mesajlaşma sürerken Dalkılıç'ın, eski eşini inandırmak üzere başka bir arkadaşı olan Muharrem S.'nin yanına gittiği, Muharrem S.'yi ikna ederek eski eşiyle ikisinin görüntülü şekilde irtibatını sürdürdüğü öne sürüldü. İddiaya göre, bir süre sonra Muharrem S. ile Nuriye Dilmaç'ın buluşmak üzere sözleştiği, Dursun Dalkılıç'ın tüm aşamalardan haberi olduğu, oğlu Eren Dalkılıç'ı (23) da yanına alarak 3'ü birlikte Dilmaç'ın tarif ettiği yere gittikleri belirlendi.