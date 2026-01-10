Sokak köpeği dehşeti davasında emsal karar: Aileye 5 milyon lira tazminat ödenecek

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Kafkaslar Mahallesi'nde, 2023'te başıboş köpek saldırısı yaşandı. Olay tarihinde 10 yaşında olan Tunahan Yılmaz, okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayıp, ağır yaralandı.

Yılmaz'ın ailesine 5 milyon lira tazminat ödenmesine karar verildi. Yılmaz, 3 ay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde art arda yapılan ameliyatlardan sonra mart ayında taburcu edildi ancak tedavi süreci devam etti. Mahkeme, manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne olayda kusuru bulunan davalı idarelerce yasal faizi ile 5 milyon lira tazminat ödenmesine karar verdi. Ailenin avukatı Aslıhan Ergün Ercan, "Mahkeme şu ana kadar görülmemiş bir tazminata hükmetti. Bu haliyle meydana gelen köpek saldırıları neticesi açılacak tazminat davalarında çok yüksek miktarlara karar verilebilmesinin de önü açıldı" dedi.