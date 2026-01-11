Kasapoğlu’ndan Yeni Asır’a ziyaret

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Yeni Asır Gazetesi'ne ziyarette bulundu.

Yeni Asır Haber Koordinatörü Sezai Elgin ve Haber Müdürü Burcu Ilgın Hoşafoğlu tarafından ağırlanan Kasapoğlu, çalışanların gününü kutladı. Ziyareti sırasında Yeni Asır'ın sektördeki özel konumuna değinen Kasapoğlu, "Değişim her alanda olduğu gibi medyada da var. Dijital alan her şeyi çok farklı bir boyuta taşıdı. Ancak gazetecilik özünde bir vicdan işidir. O sorumluluk duygusu olduğu müddetçe bu sektör ayakta kalır. Yeni Asır gibi tecrübesiyle yıllara meydan okuyan, köklü bir geçmişi olan kurumların güvenilirliği ise apayrı bir noktadadır" dedi. Gazeteciliğin sadece belirli günlerde değil, her an yaşayan, büyük özveri isteyen bir meslek olduğunu belirten Kasapoğlu, "Vatandaşlarımız hala haber peşinde; okuyor, takip ediyor ve izliyor. Gazetecilik 10 Ocak'la sınırlı kalmayacak kadar önemli bir sorumluluk. Biz de bu anlamlı günde sizlere selam verip halinizi hatırınızı sormak istedik" diye konuştu.