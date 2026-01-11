Ünlülerin oteline NARKO operasyon

REZİDANSINI KUMARHANE YAPTI

Narkotik köpeklerinin de destek verdiği arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri otelden ayrıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Şişli'deki İstanbloom sitesindeki rezidansını da kumarhaneye çevirdiği ortaya çıktı. Başsavcılığın yeniden baskın yaptığı rezidansta, kumar masasını yöneten krupiye, kumar randevularını ayarlayan asistanı ve evde çalışan kadın suç delillerini yok etmeye çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan isimler hakkında önemli bir bilgiye ulaşıldı. Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Yolcular arasında, İBB yolsuzluk iddianamesinin sanıkları Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış ve uyuşturucu fuhuş soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile Merve Eryiğit bulunuyor.

OTELİN ÖZEL ODALARINDA TELEFON KULLANMAK YASAK

Ünlülerin uğrak yeri olarak anılan Bebek Otel'de gizliliğe büyük önem gösterildiği, müşterilerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle odalara kaydettirildiği belirlendi. Herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edildi. Oteldeki özel odalarda verilen partilere katılanların cep telefonlarının girişte alındığı, böylece müşterilerin fotoğraf ve video çekmesinin önüne geçildiği öğrenildi. Bu kuralları ihlal eden müşterilerin, Muzaffer Yıldırım'ın diğer işletmeleri olan Club House, Very Stay House ve Bodrum'daki Bobo By The Stay Hotel'e alınmadığı belirlendi.