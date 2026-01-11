Ünlülerin oteline NARKO operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' ve 'Fuhuş' soruşturması kapsamında İstanbul'da 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlendi.
Ünlüleri de kapsayan soruşturmada Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e ve bazı eğlence mekanlarında operasyon yapıldı.
OTELDE DETAYLI ARAMA YAPILDI
İlk olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında İstanbul Maslak'ta Klein Phonix adlı mekana baskın yaptı. Narkotik masasıda görev yapan 100 polis eğlence mekanına eş zamanlı baskın yaptı. Bütün giriş ve çıkış noktaları kontrol altına alınan eğlence mekanında, içeride üst araması yapıldı. Ünlü isimlerin sıklıkla gittiği ve uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi haline gelen Bebek Otel de operasyonun bir başka noktasıydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında otele baskın gerçekleşti ve jandarma ekipleri arama yaptı.
REZİDANSINI KUMARHANE YAPTI
Narkotik köpeklerinin de destek verdiği arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri otelden ayrıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Şişli'deki İstanbloom sitesindeki rezidansını da kumarhaneye çevirdiği ortaya çıktı. Başsavcılığın yeniden baskın yaptığı rezidansta, kumar masasını yöneten krupiye, kumar randevularını ayarlayan asistanı ve evde çalışan kadın suç delillerini yok etmeye çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan isimler hakkında önemli bir bilgiye ulaşıldı. Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Yolcular arasında, İBB yolsuzluk iddianamesinin sanıkları Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış ve uyuşturucu fuhuş soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile Merve Eryiğit bulunuyor.
OTELİN ÖZEL ODALARINDA TELEFON KULLANMAK YASAK
Ünlülerin uğrak yeri olarak anılan Bebek Otel'de gizliliğe büyük önem gösterildiği, müşterilerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle odalara kaydettirildiği belirlendi. Herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edildi. Oteldeki özel odalarda verilen partilere katılanların cep telefonlarının girişte alındığı, böylece müşterilerin fotoğraf ve video çekmesinin önüne geçildiği öğrenildi. Bu kuralları ihlal eden müşterilerin, Muzaffer Yıldırım'ın diğer işletmeleri olan Club House, Very Stay House ve Bodrum'daki Bobo By The Stay Hotel'e alınmadığı belirlendi.
PANDEMİ DÖNEMİNDE YASAKLAR AŞILIYORDU
Soruşturma dosyasına giren bilgiler arasında pandemi dönemindeki yasakların aşıldığı da yer aldı. O dönem otelde verilen partilerin Rumelihisarı'nda kiralanan lüks bir villada devam ettiği ortaya çıktı.
Müşteriler özel otel kartı çıkarıldığı ve böylece misafirmiş gibi gösterildiği anlaşıldı. Ayrıca, Bebek Otel'de geçmiş dönemde tespit edilen kaçak yapılar nedeniyle yıkım kararı alınmıştı. Kararın ardından Muzaffer Yıldırım'ın yaptığı itiraz, idare mahkemesi tarafından kabul edilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
CAN YAMAN SERBEST BIRAKILDI
Can Yaman, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.