Miraç Kandili ne zaman? 2026 Miraç Kandili hangi gün?

Recep ayının 27. gecesi olarak bilinen Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Miraç Kandili hangi güne geliyor? Miraç Kandili ne zaman? soruları araştırılıyor. İşte yanıtı...

Buna göre; Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

MİRAÇ GECESİ'NİN ÖNEMİ NE?

Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Hz. Muhammed'in bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.

Bu gece, Kur'an-ı Kerimde; "Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." şeklinde beyan edilmektedir.