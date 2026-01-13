Sıcak kar kuraklığı nedeniyle su kaynakları beslenemiyor

BATI Balkanlar'dan başlayarak Karadeniz çevresini saran, Anadolu'nun yüksek dağlık alanlarından geçip Kafkaslar ve Zagros Dağları'na kadar uzanan bölgede doğal yolla depolanan kar suyunun erken erime nedeniyle ciddi kayıplar yaşadığı ve kaynakları yeterince besleyemediği belirlendi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl ve ekibi, yaptığı araştırmada karın yüzeyde oluşturduğu beyaz örtüden ziyade, su kaynaklarını doğrudan besleyen "kar su eşdeğeri"ne (kar örtüsündeki toplam su miktarı) odaklandı. Türkiye ve Avrupa'daki yüksek dağlık alanlarda depolanan "su sermayesi"nin, yağışın kar şeklinde düşmesine rağmen artan kış sıcaklıkları nedeniyle zeminde tutunamadan hızla erimesi olarak yaşanan ve "sıcak kar kuraklığı" olarak tanımlanan sürece bağlı uzun dönemli değişimi değerlendirildi.