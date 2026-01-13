Silahsız savaş: Sosyal medya! Tehlike büyük

Son dakika haberi: Sosyal medya platformlarında her geçen gün yeni bir skandal yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram'a kayıtlı 17,5 milyon kullanıcının verisi çalınarak Dark Web'e (karanlık ağ) aktarılmasının ardından sosyal medya platformlarının güvenliği nasıl tehdit ettiği bir kez daha gündeme geldi.

2024'te Türkiye'den 158 milyar lira gelir elde eden bu sosyal medya platformları, kişisel verilerin sistematik biçimde toplandığı, işlendiği ve farklı amaçlarla kullanılan dijital yapılara dönüştü. İsimlerden telefon numaralarına, konum bilgilerinden alışkanlıklara kadar uzanan bu veri havuzu, kullanıcıların bilgisi ve rızası dışında üçüncü tarafların eline geçerek doğrudan hedefleme, manipülasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde kullanılıyor. Ortaya çıkan tablo ise açık bir milli güvenlik sorununa işaret ediyor.

VERİLERİMİZ SATILIYOR



Google, Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook, TikTok ve X gibi platformlara, 2024 yılında Türkiye'den reklam aracılığıyla yaklaşık 158 milyar TL aktarıldı.