Tabancayla vurulmuş halde bulundu! Gelinlikle veda edildi!

Mardin'in Midyat ilçesinde 20 yaşındaki Çiğdem evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastanede yaşamını yitiren Çiğdem'in cenaze töreninde gözyaşları sel olurken tabutuna konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

Olay, 8 Ocak'ta Midyat ilçesinin kırsal Ortaca Mahallesi'nde meydana geldi. Çiğdem Akyüz'ü evde tabanca ile vurulmuş halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan Akyüz, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Diyarbakır'a Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çiğdem Akyüz, dün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.



Akyüz'ün cenazesi, yakınları tarafından Diyarbakır'dan alınarak, Mardin'in Midyat ilçesi Ortaca Mahallesi'ne getirildi. Tabutuna beyaz gelinlik konulan Çiğdem Akyüz, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

