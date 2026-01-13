Tabancayla vurulmuş halde bulundu! Gelinlikle veda edildi!

Olay, 8 Ocak'ta Midyat ilçesinin kırsal Ortaca Mahallesi'nde meydana geldi. Çiğdem Akyüz'ü evde tabanca ile vurulmuş halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan Akyüz, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Diyarbakır'a Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çiğdem Akyüz, dün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.