'Yarısı Bizden' ile evleri dönüştü! Murat Kurum paylaştı: Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil

RİSKLİ BİNAYLA BERABER İŞ YERİ DE DÖNÜŞTÜ

Riskli binayla birlikte iş yeri de dönüşen hak sahibi Hakan Barut da Yarısı Bizden kampanyasını herkese önerdi: Ben bunu yaşamış bir olarak; 'devletten kira yardımı aldım, Yarısı Bizden ile biz bunu yaptık' diye çevremdekilere söylüyorum. Hak ediş usulü ile müteahhitlere ödeme yapıldığı için sonuçta inşaat ilerledikçe devlet denetliyor ve ödüyor bu bizim için de güvence oldu. Biz bina yıkılırken de mesela ne kadar demir çıktığını görüyorduk. Şimdi yapılana bakıyoruz arada uçurum kadar fark var. Yeni sistemde her şey denetleniyor, ona göre inşaat yapılıyor. Hakikaten eskisiyle kıyaslanmayacak kadar güvenilir.