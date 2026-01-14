Kırmızı bültenle aranıyordu! Tolga Korkut Kolombiya'da yakalandı! Uyuşturucu sevkiyatı için öyle bir sistemi var ki...

Almanya 'da tonlarca uyuşturucunun Avrupa pazarına dağıtımından sorumlu olan Tolga Korkut, hakkında yakalama kararı çıkmasının ardından Kolombiya 'ya kaçtı. Uyuşturucu kaçakçılığı operasyonları için önemli bir merkez haline gelen Barranquilla'ya yerleşen Korkut, çetesini buradan yönetmeye başladı.

Korkut'un bu şehri seçmesindeki en önemli etken limanları ve ulaşım yolları ile Orta Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya doğrudan erişim sağlayarak uyuşturucu dağıtım zincirinde temel bir bağlantı noktası oluşturmasıydı.

YÜKSEK SAFLIKTA

Korkut, Kolombiya'da ürettirdiği yarı işlenmiş yüksek saflıktaki tonlarca kokaini deniz ve hava sınırlarından başarılı bir şekilde geçirerek Almanya'ya ulaştırıyordu. Gizli laboratuvarlarda işlenen uyuşturucu, kuryeler aracılığıyla tüm Avrupa'ya dağıtılıyordu.