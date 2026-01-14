Haberler Yaşam Rojin Kabaiş'in babası Adalet Bakanı ile görüştü: "En yakın zamanda her şey çözülecek"

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Baba Kabaiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesinin ardından değerlendirmede bulunarak, “Görüşme olumlu geçti. En yakın zamanda her şey çözülecek' dedi. Avukat İrem İlhan ise “Dosyanın ceza kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamında genişletilmesini yönünde taleplerimizi bakanlığa ilettik” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Van'da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, ailesi ve avukatı İrem İlhan ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

EN YAKIN ZAMANDA HER ŞEY ÇÖZÜLECEK

Bir saati aşkın süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kabaiş, "Adalet Bakanımızla görüştük. Görüşme olumlu geçti. En yakın zamanda her şey çözülecek" dedi.



"DOSYANIN CİNSEL SALDIRI BAĞLAMINDA GENİŞLETİLMESİNİ TALEP ETTİK"
Avukat İrem İlhan ise görüşmenin olumlu geçtiğini ifade ederek, "Taleplerimizi ilettik. DNA'ların bulunduğu bölgeler bakımından dosyanın genişletilmesi, dosyanın ceza kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamında genişletilmesini yönünde taleplerimizi bakanlığa ilettik. Bakanlığın da bize bu konuda dönüşü çok olumlu oldu. Dosyanın takipçisi olacaklarını, tüm önerilerimizi değerlendireceklerini, taleplerimizi karşılayacaklarını bakanımız bize iletti. Umuyoruz ki bu görüşme sonucunda da dosyada daha iyi bir ilerleme kaydederiz" dedi.

