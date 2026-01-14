ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası'ndan yararlanan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında, "Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil. İstanbul'da riskli yapıları dönüştürmeye devam ederken, Maltepe de 'Yarısı Bizden' dedi. Hak sahibi kardeşlerimiz evlerine ve iş yerlerine kavuştu" sözlerini sarf etti. Görüntülerde görüşlerine yer verilen hak sahibi Nesime Kıraç tepe ise dönüşüm sürecinin, beklediklerinden çok daha hızlı tamamlandığını belirtti.