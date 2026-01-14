Haberler Yaşam Teyzeye akılalmaz işkence ile ölüm! Katilin savunması kan dondurdu: Beni onlar yönlendirdi Teyzeye akılalmaz işkence ile ölüm! Katilin savunması kan dondurdu: Beni onlar yönlendirdi Tekirdağ'da kan donduran bir cinayet meydana geldi. Önce teyzesinin boğazını kesen ardından evdeki altınları alarak evi ateşe veren İ.Ç hakkında şoke eden detaylar ortaya çıktı. Olay yerinde ağlayarak rol yapan cani kadının ifade verirken suç ortaklarını işaret ederek 'beni onlar yönlendirdi' dediği öğrenildi. DHA









Geçtiğimiz 9 Ocak günü Hürriyet Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın ikinci katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, söndürülen alevlerin arasında 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede talihsiz kadının sadece yanmadığı, boğazından ve karnından bıçaklanarak vahşice katledildiği belirlendi.

ÖNCE KATLETTİ, SONRA ÇOCUĞUNU OKULDAN ALDI! Tekirdağ Emniyeti'nin titiz çalışması sonucu katil zanlısının, maktulün öz yeğeni İ.Ç. olduğu saptandı. Cani yeğenin planı ise "pes" dedirtti. Teyzesini öldürdükten sonra evdeki yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altın ve parayı alan İ.Ç.'nin, hiçbir şey olmamış gibi çocuğunu okuldan almaya gittiği belirlendi.