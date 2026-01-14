Valilik açıkladı! Bugün okullar tatil mi? İşte 15 Ocak kar tatili olan o iller

Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Yetkililer sık sık uyarılarda bulunurken, geçtiğimiz günlerde çok sayıda il ve ilçede okullara kar tatili verildi. Milyonlarca öğrenci ve veli ise şimdi gözünü, 15 Ocak Perşembe okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? 15 Ocak Perşembe okul var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe kar tatili olan iller…

Tunceli 'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla 15 Ocak Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla buzlanma ve don riski oluştuğu belirtildi. Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Çatalpınar ile İkizce ilçelerinin ise yüksek kesimlerindeki bazı okullarda eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, Korgan ve Kumru ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Açıklamada, tamamında eğitime ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SİNOP

Sinop'ta buzlanma riski nedeniyle 3 ilçede yarın için taşımalı eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı sonrası bazı bölgelerde düşen hava sıcaklıklarına bağlı olarak buzlanma riski oluştuğu vurgulandı. Açıklamada, bu kapsamda, oluşan buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 15 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitime ara verildiği aktarıldı.

NİĞDE

Niğde Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada muhtemel risklerin önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 15 Ocak Perşembe günü eğitime ara verilmesine karar verildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, eğitime ara verilen gün kapsamında anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.

MALATYA

Malatya'nın Pütürge ve Arapgir ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.



Pütürge ve Arapgir ilçelerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. İki ilçede kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

RİZE

Rize'nin Güneysu ve Çayeli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreşe ve anaokuluna giden annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde kar yağışının olmadığı ancak köylerde yağışın devam ettiği belirtildi. İlerleyen saatlerde hava sıcaklığının düşmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Buzlanma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. İlçe merkezimizde ise eğitim ve öğretimin devam edilmesine karar verilmiştir."

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin tamamı ile Andırın ilçesinin bazı mahallelerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Göksun ilçesinde tüm eğitim kurumlarında Andırın ilçesinin ise Altınyayla Mahallesi'nde Şehit Ebubekir Sel İlk ve Ortaokulu, Geben Mahallesi'nde Yunus Emre İlkokulu, Şehit Ramazan Avcı Anadolu Lisesi, Şehit Üsteğmen Ahmet Boz Ortaokulu, Akifiye İlk ve Ortaokulu ile Rıfatiye Mahallesi Şehit Mücahit Emre İlk ve Ortaokulu'nda olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 15 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Göksun ilçesinde kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

SAMSUN

Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacak.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Bafra ilçesindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Müstecep İlkokulu ve Ortaokulu, Ortadurak İlkokulu ve Ortaokulu, Kolay Lisesi, Kolay Ortaokulu ile Neyzen Tevfik İlkokulunda yarın eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, ayrıca bazı kırsal mahallelerden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

TRABZON

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Hayrat ve Tonya kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanma nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak. Çaykara ve Of ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

BİTLİS

Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerindeki tüm okullarda, merkez ilçe, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde ise köy okulları ve taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; ilimiz genelinde kar yağışı devam etmekte olup, hava sıcaklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak, 15 Ocak 2026 Perşembe günü Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimiz genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde, Merkez ilçemiz, Tatvan ilçemiz ve Ahlat ilçemiz de ise köy okulları ve taşımalı eğitim-öğretime bir 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimiz de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.