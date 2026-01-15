7.kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Tırnağından bakın kimin DNA'sı çıktı! İstanbul Kartal'da 29 yaşındaki öğretmen Hatice Biçmek 7 kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Biçmek'in ölümünün şüpheli olması üzerine soruşturma başlatılırken sevgilisi Beytullah Ö. ilk ifadesinde olayın yaşandığı alanda olmadığını ifade etmişti. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte Beytullah Ö.'nün tırnak aralarında genç kadına ait DNA kalıntıları bulundu. YUNUS EMRE KAVAK









Kartal Cevizli Mahallesinde 9 Ekim 2024 günü sabah saat 06:00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 29 yaşındaki matematik öğretmeni Hatice Biçmek 7. Kattaki daireden aşağı düşüp hayatını kaybetti. Karşı komşunun işe giderken cesedi görmesi üzerine olay yerine giden ekipler şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Komşu dairede oturan güvenlik C.K. ifadesinde olay yeri binanın karşısında ikamet ettiğini, sabah işe gitmek için dışarı çıktığında ölü şahsı yerde yatar vaziyette gördüğünü beyan etti.

"BEN EVDEN AYRILDIM DÜŞTÜĞÜNÜ EV SAHİBİ HABER VERDİ" Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda ölen şahsın erkek arkadaşı olduğu ve evde birlikte kaldıkları öğrenilen Beytullah Ö.(35)'nün ifadesi alındı. Beytullah Ö. ifadesinde Hatice Biçmek'in erkek arkadaşı olduğunu, yaklaşık 1.5 sene önce tanıştıklarını, olay günü akşam 22:00 sıralarında eve beraber geldiklerini ve alkol aldıklarını söyledi. Şüpheli erkek arkadaş beyanının devamında Hatice Biçmek'in eski eşinin intihar ettiğini ve durumun genç kızı çok psikolojik olarak etkilediğini, psikiyatri ilaçları olduğunu ancak kullanmadığını, aralarında herhangi bir tartışma olmadığını, kendisinin sabah saatlerinde evden ayrıldığını, daha sonra ev sahibinin aramasıyla konuyu öğrendiğini beyan etti.