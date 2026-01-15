Son dakika: Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 15 ismin testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 15 şüphelinin 'kokain' testi pozitif çıktı.
SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DE VAR
Momo restoranların sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin'in ve aralarında bulunduğu 15 şüphelinin kokain test sonucu pozitif çıktı.
İŞTE DİĞER İSİMLER;
Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı ve Yılmaz Burak Bozkurt'un saç ve kan örneklerinde kokain maddesi tespit edildi.
Melisa Fidan
Oryantal Nuran Çokçalışkan