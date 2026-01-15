Zübeyde Hanım, vefatının 103. yıl dönümünde anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 103'üncü yıl dönümünde İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kabri başında anıldı. Anma programına, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Emin Yılmaz, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. Anma töreninde Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıtına sırasıyla Karşıyaka Kaymakamlığı, Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Karşıyaka Belediyesi, ilçe partiler temsilcileri ve dernekler tarafından çelenk bırakıldı. Ardından anmaya katılan İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencilerinden Elif Ece Kılıç şiir okudu. Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehpare Özbakan ve Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Feyza Işıklı'nın konuşmalarının ardından tören sona erdi.