Minik Leyla'nın davasında yeni gelişme: Amca tutuklandı

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir ve B.D, H.D, Y.A, M.A.A, A.A. ile tanıklar yer aldı. Amca M.A. da duruşmaya Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS üzerinden katıldı. Anne Şükran ve baba Nihat Aydemir ise duruşmaya katılmadı.



Mahkeme Başkanı, davanın geçmiş sürecini anlatarak, Yargıtayın bozma ilamını okudu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatıyla katılan avukat, Yargıtayın bozma ilamına uyulmasını isterken, cumhuriyet savcısı da ilama uyulması yönünde talepte bulundu.