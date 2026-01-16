Minik Leyla'nın davasında yeni gelişme: Amca tutuklandı

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir ve B.D, H.D, Y.A, M.A.A, A.A. ile tanıklar yer aldı. Amca M.A. da duruşmaya Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS üzerinden katıldı. Anne Şükran ve baba Nihat Aydemir ise duruşmaya katılmadı.
Mahkeme Başkanı, davanın geçmiş sürecini anlatarak, Yargıtayın bozma ilamını okudu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatıyla katılan avukat, Yargıtayın bozma ilamına uyulmasını isterken, cumhuriyet savcısı da ilama uyulması yönünde talepte bulundu.
Sanıklar ilama uyulmamasını talep ederken, sanık avukatları ise beraat kararlarında direnilmesini istedi.
Mahkeme heyeti ara kararında, Yargıtay ilamına oy birliğiyle uyulmasına karar verdi.
Bunun üzerine yeniden başlayan yargılamada mahkeme heyeti, olayın yaşandığı dönemde Leyla Aydemir bulunmadan önce sosyal medyada paylaşım yapan T.K. hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu, gönderilen cevap yazısında ise söz konusu kişi hakkında ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğünün bildirildiğini kaydetti.
Dosyaya giren WhatsApp ses kayıtlarının bilirkişi tarafından yapılan çözümlemelerinin okunduğu duruşmada, sanıkların savunmaları, tanıklar ile taraf avukatlarının ise beyanları alındı.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, tutuksuz sanıkların delillerin karartma şüphesi ve kaçma durumlarının göz önüne alınarak tutuklanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphesinden dolayı tutuksuz yargılanan sanık amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına, diğer tutuksuz sanıklar hakkında süren adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek eksiklerinin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.