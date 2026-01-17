Anadolu’nun dokuma dilini dünyaya anlatıyor

KARIYERINDE Anadolu'nun dört bir yanındaki dokumacılık yapılan köylerden New York'taki galerilere uzanan bir yolculuğa imza atan dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, geleneksel dokumacılığın, duygu ve hafıza taşıyan bir dil olduğunu dünyaya anlatıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Neziroğlu, yüksek lisans ve sanat yeterliliğini de aynı üniversitede tamamladı. Londra'dan gelen bir teklifle İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in portresini dokuyan Neziroğlu'nun eserleri, Londra, İstanbul, Münih, Paris, İncheon, Washington, Hawaii, New York, Kitakyushu, Şangay, Tenjin, Chonburi, Yeni Delhi, Venice, Buenos Aires, Como, Roma ve Maniago'nun arasında olduğu birçok kentte düzenlenen sergilerde yer aldı.