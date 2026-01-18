Bakan Kurum açıkladı! Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni hafta kura takvimi belli oldu

29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, bugün Erzincan 'da bin 760 konutun kura çekimiyle tamamlandı. Bugüne kadar Adıyaman , Şırnak , Hakkari , Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan'da 75 bin 356 konutun kurası çekildi.

'45 BİN 909 KONUTUMUZUN DAHA HAK SAHİPLERİNİ BELİRLEYECEĞİZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından 19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaştı. Kurum, "Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız" dedi.