Haberler Yaşam Kaskını verdi canından oldu Kaskını verdi canından oldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada çektiği motosiklet videoları ile fenomen olan Kadir Akbulut, geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Gencin kaskını, kaza anında motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği bu nedenle başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi MURAT ŞENBAKLAVACI









MANAVGAT ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana gelen kaza, kask takmayan bir motosikletliyi daha hayattan kopardı. Çevreyolunda seyir halindeki Kadir Akbulut'un kullandığı motosiklet, kavşak sisteminde Mithatpaşa Caddesine gitmekte olan Mehmet T. I.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

ÇARPIŞMANIN şiddetiyle motosiklet üzerinde bulunan Kadir Akbulut (33) ve kız arkadaşı Melike Deniz (26) asfaltta metrelerce

sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada genç çiftin yanı sıra otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İsmehan I. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.