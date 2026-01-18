Kaskını verdi canından oldu

MANAVGAT ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana gelen kaza, kask takmayan bir motosikletliyi daha hayattan kopardı. Çevreyolunda seyir halindeki Kadir Akbulut'un kullandığı motosiklet, kavşak sisteminde Mithatpaşa Caddesine gitmekte olan Mehmet T. I.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
ÇARPIŞMANIN şiddetiyle motosiklet üzerinde bulunan Kadir Akbulut (33) ve kız arkadaşı Melike Deniz (26) asfaltta metrelerce
sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada genç çiftin yanı sıra otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İsmehan I. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KASKSIZ YOLA ÇIKMAZDI
AĞIR yaralanan fenomen motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kız arkadaşı Melike Deniz'in ise vücudunda kırıklar olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Manavgat Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan ve aynı zamanda sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla tanınan Kadir Akbulut'un hiçbir zaman kasksız motosiklete binmediği, kaza sırasında ise kaskını arkasında oturan kız arkadaşı Melike Deniz'e verdiği öğrenildi.