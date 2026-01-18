Sivas'ta korkunç olay! Soğuk havayı test etmek isterken cayır cayır yandı! 'Buz tutacak sandım...'

Son dakika haberleri... Sivas’ta dondurucu soğukları sosyal medya için test etmek isteyen esnaf Raşit Yıldırım, beklemediği bir kaza ile sarsıldı. Eksi 20 derecede gökyüzüne fırlattığı kaynar suyun kurbanı olan esnafın o anları saniye saniye kaydedildi. İşte 'Mpemba Etkisi' deneyi yaparken hastanelik olan Yıldırım'ın sağlık durumu ve o korku dolu anlar...

Son Güncelleme:

Sivas'ta soğuk havayı test etmek isteyen esnaf Raşit Yıldırım, gökyüzüne fırlattığı sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yanarak yaralandı.

Kızılırmak Mahallesi'nde kahvaltı salonu işleten Raşit Yıldırım, kentte etkili olan soğuk havayı test etmek için sıcak suyu gökyüzüne doğru fırlatarak donduğunu göstermek istedi. Bu sırada üzerine sıcak su dökülen Yıldırım, yaralandı.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Yıldırım, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Yıldırım'ın yandığı an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivas'ta etkili olan soğuk havayı sosyal medyadaki takipçilerine göstermek için yaptığı deney sırasında yaralandığını söyleyen ve talihsiz bir kaza yaşadığını belirten Yıldırım, "Sıcak su ile test yapıyordum, dışarıda hava sıfırın altında 20 dereceydi. Semaverden direkt suyu aldım ve demliğe doldurdum.

Gökyüzüne atmak isterken dengemi toparlayamadım ve su vücuduma geldi. Vücudumda yanıklar oluştu. Su havada buz tutar diye düşündüm ama maalesef kendimizi yaktık. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım" dedi.

