‘Casperlar’ iddianamesi ortaya çıktı! 'Ömrün kısalıyor'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından kamuoyunda "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin tespiti, örgüt üyelerinin belirlenmesi ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin suça sürüklenen çocuklar yönünden aydınlatılması amacıyla detaylı bir soruşturma yürütüldü. Soruşturmada örgüt faaliyeti kapsamında 41 eyleme ilişkin 66 mağdur-müşteki ve 4 maktul yer aldı. Soruşturma kapsamında "Suç işlemek amacıyla kurulan suç örgütüne üye olma, nitelikli yağma, tasarlayarak kasten öldürme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşındırma veya bulundurma, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından, 18 yaşından küçük 38 suça sürüklenen çocuk hakkında tutuklama tedbiri, 19 suça sürüklenen çocuk hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Hazırlanan iddianamede toplam 68 kişi hakkında Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne hitaben iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle hazırlanan o iddianamenin detaylarına SABAH ulaştı.

'Casperlar' silahlı suç örgütünün lider ve yönetici kadrosu tarafından eylemlerde suça sürüklenen çocukların da kullanıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında toplam suça sürüklenen 68 çocuğun eylemlerde yer aldığı tespit edildi. Şüpheli İsmail Atız, tarafından kurulan ve yönetilen 'Casperlar' isimli suç örgütü gerçekleştirilen çoğu eylemde özellikle motosiklet kullanmayı bilen, genellikle 18 yaşından küçüklerin ağırlıkta olduğu 15-25 yaş grubunda bulunan çocuklar ve gençleri kullandığı, eylemlerde ön planda bulunan bu çocukların bir çoğunun ekonomik koşulları yetersiz mahallerde yaşayan çocuklar olduğu bahsi geçen eylemlerde kendilerine verilen talimatları yerine getiren çocuklara gerçekleştirilen eylem karşılığında 10 bin TL ile 50 bin TL arasında para verileceği yönünde vaatlerde bulunulduğu belirlendi. Örgüt lider ve yönetici kadrosunun motivasyon unsuru olarak örgüte yeni katılacak üyelere ile eylemlerde yer alacak örgüt üyelerine motosiklet, para, silah, uyuşturucu madde vadettikleri de saptandı.

KORUMA VAADİYLE TOPLUMDAN DIŞLANMIŞ ÇOCUKLARI SEÇMİŞLER

Üye olarak örgüte dahil edilecek olan çocukların sıklıkla sosyal medya kullanmasının fırsat bilinerek yapılan propaganda amaçlı paylaşımların fiziksel ve ruhsal sorunlar etkisinde kalan çocuk ve genç bireyler üzerinde etkili olduğu, ailesi ve çevresi tarafından dışlanan ve kabul görmeyen çocukların kendini ispatlama güdüsüyle ve sosyal hayat içerisinde bir yer edinme amacı ile de hareket etmek suretiyle örgüte katılım için gönüllü olan çocukların örgüt lideri, örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişiler ile aralarında abi-kardeş ilişkisinin bulunacağına, kendilerini koruma altına alacaklarına dair vaatlerde de bulunularak örgüt kapsamına dahil edildikleri ortaya çıktı.

"LÜKS YAŞAM, PARA, UYUŞTURUCU.."

'Casperlar' silahlı suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgütün eylemlerini özellikle 16-25 yaş arası sosyo-ekonomik olarak dar gelirli, ailevi fiziksel ve ruhsal sorunlar etkisinde kalan çocuk ve genç yaştaki örgüt üyeleri aracılığı ile yaptırdığı ve söz konusu örgüt üyelerinin motivasyonunu yurt dışında lüks yaşam, para, uyuşturucu, lüks otomobillere ve motosikletlere ulaşım gibi vaatler ile sağladıkları tespit edildi. Yönetim kadrosunun örgüte yeni katılan üyelerini "gençleri, kardeşleri" olarak adlandırdıkları ve örgüt içerisinde önemli bir konumda olduklarını hissettirmeye çalıştıkları, örgütün yeni eleman temin etmek konusunda olumsuzluk yaşadığı durumlarda ise Zuhat A. liderliğindeki 'Çirkinler' silahlı suç örgütü, 'Ayaz Kardeşler' silahlı suç örgütü ve 'Taşlar' silahlı suç örgütleri ile işbirliği yaptığı da belirlendi.