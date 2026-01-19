  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Endemik bitki türlerini koparmanın cezası 699 bin TL

Giriş Tarihi: Gazete

AKDENİZ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Deniz, endemik ve nesli tehlike altındaki bir bitkiyi iyi niyetle dahi koparmanın 699 bin 245 TL, habitatın tahrip edilmesinin ise 3 milyon 496 bin 768 TL idari para cezası olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Deniz, özellikle yabancı uyruklu kişilerin bitki ya da hayvan toplarken görülmesi halinde kolluk kuvvetlerine haber verilmesini belirterek, "Bilimsel çalışma yapan akademisyenler bile bakanlık izinleri olmadan doğadan tek bir örnek alamaz. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalı" dedi. Prof. Dr. Deniz koruma altında bulunan türlerin net koordinat bilgilerinin biyokaçakçılık riski nedeniyle titizlikle korunduğunu kaydetti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA