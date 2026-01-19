MEB’ten özel okullara sıkı denetim

MİLLÎ Eğitim Bakanlığı, fahiş fiyat artışı uygulayan özel okulları affetmedi. Ücret konusunda bin 931 kuruma, toplam 83 milyon 16 bin 769 lira idari para cezası uyguladı. Milletvekillerinin yazılı soru önergelerini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 ve 2024- 2025 eğitim-öğretim yıllarında, özel okulların belirlenen zam sınırını aştığı gerekçesiyle işlem yapılan okul sayısı ve bu okullara uygulanan cezaları açıkladı. Tekin, okulda devam eden öğrencilerin hizmet ücretleri belirlenirken öğrenci kayıt sözleşmesindeki ücretin dikkate alındığını hatırlatarak, "Yaklaşık 6 bin 500 kurum hakkında inceleme başlatılmış olup, bin 931 kuruma toplam 83 milyon 16 bin 769 lira 25 kuruş idari para cezası uygulandı" dedi.