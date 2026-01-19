Türk kahvesinin hatırı, fiyatlara yeniliyor

TÜRKİYE'DE ve dünyada kendine has kokusu, tadı, sunumuyla kültürel bir miras olan Türk kahvesi, artan fiyatlar nedeniyle artık birçok kişi için lüks haline geldi. Her gün içenlerin vazgeçilmezi olan Türk kahvesi, dışarıda tüketildiğinde cep yakıyor. Bir kafede ya da restoranda Türk kahvesinin ortalama fiyatı 100 liraya ulaştı. Piyasada Türk kahvesinin kilogramı yaklaşık bin liradan satılıyor. Bir fincan Türk kahvesinin ortalama 7 gram kahveyle hazırlandığı düşünüldüğünde, bir kilogram kahveden yaklaşık 140 fincan kahve elde edilebiliyor. Bu hesaba göre, bir işletme bin liraya aldığı bir kilogram Türk kahvesinden yaklaşık 14 bin liralık satış yapabiliyor. Masraf ve diğer giderler düşüldüğünde ise bir kilogram kahveden ortalama 10 bin lira civarında kazanç sağlandığı belirtiliyor.