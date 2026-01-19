Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! Aileyi tehdit eden kişi gözaltına alınmıştı: o dosya örgütlü suçlara verildi

Son dakika haberleri... İstanbul'un Güngören'de ikamet eden Atlas Çağlayan 2009'da tüp bebek olarak ikizi Doruk ile dünyaya geldi. Doğduğunda henüz 1 kilo 100 gramdı uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayata tutunmayı başardı. Sağlık ve teknoloji lisesinde 2. Sınıfa gidiyordu. Aynı zamanda futbolculuk hayali için uğraşıyordu.

KAFENİN ÖNÜNDE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Atlas Çağlayan ikizi ve birkaç arkadaşı 14 Ocak günü Merter'de her zaman gittikleri kafeye gidip oturdular. Bu sırada bir başka grupla yan bakma meselesinden tartışma çıktı. Gruplar sözlü tartışma sonrası kafede bir süre daha oturmaya devam etti.

Ama tartışma sözlü olarak uzayınca gruplar dışarı çıktı. Saat 20:00 sıralarında kafenin önünde ne olduysa oldu. 15 Yaşındaki Efe Ç. elindeki bıçağı Atlas Çağlayan'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde kalan Atlas kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.