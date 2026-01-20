Aracın altına GPS cihazı yerleştirip kalaşnikofla kurşun yağmuruna tutmuşlardı: Korkunç cinayette yeni gelişme

2'Sİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK 6 ŞÜPHELİ

Gözaltına alınan şüpheliler bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardından 2'si suça sürüklenen çocuk ve 4 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Hakimlik, talep doğrultusunda karar vererek şüphelileri tutukladı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2'si kalaşnikofla Tunçel'e ateş açtı. 37 mermi ateşleyen saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunçel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

37 KURŞUN SIKTILAR

Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde çevrede 37 mermi kovanı bulundu. Silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Maskeli oldukları görülen saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı.

'PUSU KURUP 25-30 EL SIKMIŞLAR'

Mahalle sakini Mikail Çakar, "Dükkandaydım silah sesi geldi saat 11.30'da. 25 yaşında bir çocuk işte, adı Burak Tunçel çocuğun adı. Kurşun sıkıp kaçıyorlar çocuklar. 30 tane kurşunu sıktılar çocuğa" dedi. Mahalle sakinlerinden bir kişi, "Taramışlar. Buradaki söylentilere göre beklemişler yani" dedi. Başka bir mahalle sakini ise, "Herhalde cezaevinden yeni çıkmış tahmin ediyorum. Ondan sonra da 2 kişi bekliyormuş, pusu mu kurmuşlar ne yapmışlar. İşte herhalde 25-30 el silah sıkmışlar. Keleşle mi artık neyle sıktılarsa bilmiyorum" ifadelerini kullandı.