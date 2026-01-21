'Yan bakma' tartışmasında öldürülmüştü: Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... İstanbul Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Kavgada 15 yaşındaki E.Ç., sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.