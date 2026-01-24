8 ildeki yasadışı bahis baskınlarında 37 gözaltı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan bir firmanın; yasa dışı bahis faaliyetleri, POS cihazlarının amacı dışında kullanılması ve şüpheli para transferleri yoluyla suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.