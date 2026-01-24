Antalya’da sel tarımı vurdu

ANTALYA'NIN Kumluca, Serik ve Kemer ilçelerinde etkili olan yağmurda seraları ve portakal bahçelerini su bastı. Evi su dolanları, yolda araçlarının tavanına çıkarak bekleyenleri itfaiye ile AFAD ekipleri, bot ve iş makineleriyle kurtardı. Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı. Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, su baskınlarına neden oldu. Karşıyaka, Kum, Göksu, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde tarım alanları zarar gördü.

SULAR ALTINDA KALDI

ÇOK sayıda sera ve bahçe su altında kaldı. Üleşik, Göksü deresinde taşkın nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Seraların çevresinde tarım işçilerinin kaldığı çok sayıda müstakil evi su bastı. Burada kalanlardan bazıları itfaiye ve belediye ekiplerince iş makineleriyle çıkarıldı. Serik ilçesinde de cadde ve sokak suyla doldu. İlçe merkezinde özellikle Atatürk İşhanı'nın zemin katı, Çınaraltı Meydanı, eski cuma pazarı civarı, Okutan Pasajı ile Kökez Mahallesi'ndeki bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Üründü, Deniztepesi, Çakallık mahallelerinde seralar sular altında kaldı. Caddelerdeki su birikintisi nedeniyle bazı araçlar ilerleyemedi. Karşıyaka Mahallesi Kocakesik Sokak'taki Üleşik Deresi'ndeki taşkın nedeniyle yolda aracıyla mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri botla kurtardı. Seralarda domates, biber ve salatalık başta olmak üzere ekili ürünler ve portakal bahçeleri, su baskınlarından zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.