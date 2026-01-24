Antalyalı genç 48 gün sonra yaşamını yitirdi

Antalya'da 5 Aralık 2025'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yiğit Çelik, tedavi gördüğü hastanede 48 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, 5 Aralık 2025 tarihinde Silifke- Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. R.Y. yönetimindekiotomobil ile Yiğit Çelik (18) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yiğit Çelik, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 48 gündür tedavi gören genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayat mücadelesini kaybetti.