ABD'de neler oluyor? Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı! On binlerce uçuş iptal edildi





NEW YORK'TA EVSİZ 5 KİŞİ DIŞARIDA ÖLÜ BULUNDU



New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, bugün düzenlediği basın toplantısında, dünden bu yana şu ana kadar 5 evsiz kişinin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini açıkladı.



Mamdani, "Onların ölüm sebeplerini şu an tam olarak bilmiyoruz ancak bu bize aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.



Evsizler ve ihtiyacı olanlar için New York genelinde en az 10 geçici ısınma ve barınma merkezi açtıklarını belirten Mamdani, "Bu merkezlere gelen hiç kimse geri çevrilmeyecek ve ayrıca buralarda gerekli gıda yardımları da hazır bulundurulacak." şeklinde konuştu.



New York Valisi Kathy Hochul da eyaletin yıllardır görmediği en uzun soğuk döneme ve en yüksek kar yağışı miktarına hazırlandığını söyledi.



Hochul, özellikle Kanada sınırına yakın bölgelerdeki Watertown'da sıcaklığın rekor seviyede sıfırın altında 37, Kopenhag'da da sıfırın altında 45 derece kaydedildiğini ifade etti ve "Eyaletimizi bir Arktik kuşatması sardı. Acımasız, dondurucu ve tehlikeli." ifadelerini paylaştı.