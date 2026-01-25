Atlas Çağlayan’ın annesi A Haber’e konuştu: Evladımı gözlerine kestirdiler

"ÇOCUK DEDİĞİNİZ MASUMLAR TOPRAĞIN ALTINA GİRİYOR"

Ben hiçbir anne ve babanın susmasını istemiyorum. Bu canilerin hak ettikleri cezaları çekmelerini istiyorum. "Benim başıma gelmez" demeyelim; bu canilerin cezalandırılması için hep birlikte el ele vermemiz gerekiyor.

Bu canilerin çocuk olarak yargılanmasını istemiyorum. Çocuk dediğiniz masumlar toprağın altına giriyor.

Bizim yaşadığımız bu durum, herkesin başına gelebilir. Bu katillere yönelik caydırıcı bir ceza uygulanırsa, çocuk dediğimiz yaştaki bireyler ceplerinde kesici aletlerle bir insanın hayatına kıymaya cesaret edemez.