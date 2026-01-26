Kesik baş cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Olay, 24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edilirken; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşıldı.

Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nin (29) ise yardım ettiği belirlendi.