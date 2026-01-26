Zalim hemşire tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu. Bağrıyanık, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 2021 yılında Hazel Dırık Bağrıyanık adlı hemşirenin tedavi altındaki 5 günlük bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bağrıyanık'ın hastanedeki görevine son verildi. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da hemşirenin yargılanmasına karar verdi. Öte yandan cani hemşirenin ifadesi de ortaya çıktı. Hakim, görüntülerde Deniz Esin Bozoklar'ın başına defalarca kez vurmasının, bacağını sıkıp hızlıca çekmesinin eliyle karın bölgesini sıkmasının da görüntülerde yer aldığını hatırlatması üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık, şunları söyledi: "Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Sıkma amacı kesinlikle olmamıştır, tartı üzeri kaygan ve yanlar açık olduğu için hastanın düşme durumu var, pozisyonunu düzeltmek için yapmış olduğum eylemdir. "