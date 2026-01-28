MEB’ten rehber öğretmenlere yol gösterecek el kitabı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), suça sürüklenen, suç mağduru olan ya da korunma ihtiyacındaki çocuklarla yürütülen rehberlik süreçlerini güçlendirmek amacıyla hazırlanan Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı, öğretmenlere uygulamada rehberlik ediyor. Suça sürüklenen, suç mağduru olan ya da korunma ihtiyacındaki çocuklarla yürütülen rehberlik süreçlerini güçlendirmek amacıyla öğretmenlere uygulamada rehberlik eden el kitabı, halihazırda var olan modüllerin yanı sıra "hak ve sorumluluklarım, yaşam becerileri, kayıp ve yas, boşanma, şiddet, güvenli ilişkiler, bilinçli teknoloji kullanımı, etkili ebeveynlik" konularına ilişkin 8 farklı program geliştirildi.

Cinsel istismar ve madde bağımlılığı konularında var olan 6 program ise çocukların gelişim dönemleri dikkate alınarak yaş gruplarına göre düzenlendi.