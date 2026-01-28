ÖSYM duyurdu! e-YDS 2026/2 İngilizce başvuruları başladı | e-YDS 2026/2 İngilizce başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2026/2 İngilizce) için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.
e-YDS 2026 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sınav, 14 Şubat 2026 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da bulunan e-Sınav uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek. Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
EN SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Adaylar başvurularını, 5 Şubat 2026 tarihine kadar ÖSYM'nin sanal pos sistemi üzerinden yapabilecek. Başvurular, sınav ücretinin ödenmesiyle tamamlanacak.
e-YDS HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK?
Sınav kontenjanlarının, e-Sınav merkezlerinin kapasitesiyle sınırlı olduğu belirtildi. Buna göre kontenjanlar Ankara'da 4 bin 376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 olarak belirlendi. Adaylar, ücret ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek; kontenjanın dolması halinde sistem, yeni ödeme yapılmasına izin vermeyecek.