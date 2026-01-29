Çirkinler Örgütü’nün yöneticisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı bültenle aranan 13 suçlunun ve ulusal seviyede aranan yurt dışındaki 1 suçlunun; Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan, Karadağ'dan ülkemize getirildiğini duyurdu. Öte yandan Yerlikaya, Çirkinler Organize Suç Örgütü yöneticisinin de yakalandığını açıkladı.

"GERİ GETİRECEĞİZ"

Yerlikaya, "Çirkinler" organize suç örgütünün yöneticisi olduğu belirtilen ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık, mala zarar verme, yağma ile hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlardan aranan C.A'nın Hırvatistan'da yakalandığına dikkati çekti. Yerlikaya, şöyle devam etti: "Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. Gürcistan'da, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. Gürcistan'da, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."