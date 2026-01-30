Restoranlarda yeni dönem başladı! 'Zorunlu servis ücreti' yasaklandı

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin tüketicilerden servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ilave ödeme talep etmesi yasaklandı.





Buna göre lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Düzenleme sonrası 81 ilde denetimler artırılacak ve kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulanacak