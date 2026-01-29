  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor: 4 kişi daha pozitif!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor: 4 kişi daha pozitif!

Son dakika haberleri... Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması hızla devam ederken Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınan 4 kişinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı.

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor: 4 kişi daha pozitif!

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi yapılan isimlerden 4'ünün daha test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Adli makamların talimatıyla yapılan testlerde Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı'nın uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor: 4 kişi daha pozitif!

Öte yandan soruşturma kapsamında testleri yapılan bazı isimlerin ise negatif sonuç verdiği öğrenildi. Yapılan incelemelerde Nilüfer Batur, Ceren Alper, Selen Görgüzel ve Nazlıcan Taşkın'ın testlerinin temiz çıktığı kaydedildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor: 4 kişi daha pozitif!

(AYŞE SAĞLAM)

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor: 4 kişi daha pozitif!

(SELEN ÇETİNKAYA)

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor: 4 kişi daha pozitif!

(MUSTAFA TATLICI)

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA