Revizyon süreleri kısalıyor: Video üretimi artık dert değil

Bir video kurgucusu için tek bir kare, bir fotoğrafçı için doğru bir ton, bir tasarımcı için kusursuz bir detay... Yaratıcı profesyonellerin tüm üretim süreci, gördükleri ekrana bağlı. LG'nin yeni nesil 6K monitörü UltraFine evo 6K, tam da bu noktada sıradan bir donanım olmanın ötesine geçerek profesyonellerin çalışma biçimini kökten değiştirmeyi hedefliyor. 32 inçlik geniş ekran üzerinde sunulan 6.144 x 3.456 piksel çözünürlük, profesyonellerin projelerini yakınlaştırmadan, katmanlar arasında kaybolmadan değerlendirmesini mümkün kılıyor. Video editörleri timeline'da daha fazla alan kazanırken, fotoğrafçılar ve illüstratörler detayları büyütmeye gerek kalmadan hataları üretim aşamasında fark edebiliyor. Bu da revizyon süresini kısaltıyor, teslim takvimlerini öne çekiyor.

TARTIŞMAYI BİTİREN EKRAN

Yaratıcı ekiplerde en sık yaşanan sorunlardan biri "renk uyuşmazlığı". LG Ultra- Fine evo 6K, yüzde 98 DCIP3 ve yüzde 99.5 Adobe RGB renk kapsamı ve fabrika çıkışı kalibrasyonu sayesinde, ekranda görülen ile nihai çıktıyı birbirine yaklaştırıyor. Baskı öncesi, yayın öncesi ya da müşteri sunumlarında "monitörde farklı görünüyordu" cümlesini tarihe karıştırmayı hedefliyor. VESA DisplayHDR 600 desteği ise özellikle sinema ve dijital içerik üreticileri için daha gerçekçi ışık, gölge ve kontrast kontrolü sunuyor. UltraFine evo 6K'yı farklı kılan bir diğer unsur, Thunderbolt 5 desteği. Tek yönlü 120 Gbps'ye varan veri aktarım hızı, büyük hacimli 6K ve 8K dosyalarla çalışan profesyoneller için bekleme sürelerini minimuma indiriyor. Tek kablo üzerinden görüntü, veri ve güç aktarımı sağlanması, masadaki kablo kalabalığını ortadan kaldırırken; daisy-chain desteği çoklu monitör kullanan profesyonellere daha sade, daha verimli bir çalışma alanı sunuyor.

BİR ÇALIŞMA ARKADAŞI

Yerleşik KVM anahtarlama özelliği, aynı klavye ve fare ile birden fazla bilgisayarın kontrol edilmesine olanak tanıyor. Ajanslar, stüdyolar ve hibrit çalışan profesyoneller için bu özellik, cihazlar arasında geçişi hızlandırarak üretim temposunu artırıyor. macOS ve Windows uyumluluğu ise farklı platformlarla çalışan ekipler için esneklik sağlıyor. LG UltraFine evo 6K, yalnızca daha net görüntü sunan bir monitör değil; zaman kazandıran, hata payını azaltan ve profesyonelin odağını koruyan bir üretim aracı olarak konumlanıyor. LG'nin bu yaklaşımı, monitörlerin artık pasif bir ekran değil, yaratıcı sürecin aktif bir parçası haline geldiğini gösteriyor. LG UltraFine evo 6K'nın Şubat ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.